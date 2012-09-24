Звездного КВН-щика Григория Малыгина похоронят в Томске

В понедельник Вячеслав Гуливицкий, один из участников команды "Дети лейтенанта Шмидта", сообщил журналистам, что звездного КВН-щика, капитана команды Григория Малыгина похоронят в Томске, похороны пройдут в среду.

Вячеслав Гуливицкий рассказал, что "похоронен Григорий будет в Томске, так захотели его родители. Прощание с ним (для поклонников-томичей) пройдет в среду", церемония пройдет с 10.00 до 12.00 в ритуальном зале "Белый ангел".

Напомним, в Москве прощание с Григорием Малыгиным пройдет во вторник в морге Городской клинической больницы № 70 по адресу Федеративный проспект, дом 17, с 11:00 до 13:00. А затем его перевезут в Томск.

В настоящее время следственные органы РФ проводят проверку и выясняют все обстоятельства смерти актера, тело которого было найдено в его квартире в столице в пятницу 21 сентября. Ранее сообщалось, что его смерть была не насильственной.