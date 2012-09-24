На территории "новой Москвы", рядом с поселком Коммунарка, куда могут переехать федеральные чиновники, будет построен торгово-выставочный центр (ТВЦ) "Лотос-Сити", где будут торговать китайские торговцы, оставшиеся без работы после закрытия Черкизовского рынка, пишет "Коммерсантъ".

Как сообщает сайт "Лотос-Сити", общая площадь ТВЦ составит 1,5 млн кв. м, объем инвестиций — $2,5 млрд, а его строительство ведется в поселке Мамыри в 1,4 км от МКАД по Калужскому шоссе. Кроме торговых площадей здесь планируется строительство складов, офисов, гостиницы и общежития для работников центра. Весь проект подразумевает создание 20 тыс. торговых мест, из которых 500 получат китайские торговцы из Гуандуна, пишет издание. Первую очередь ТВЦ (350 тыс. кв. м) планируется сдать весной 2013 года.

Заказчиком ТЦ выступает компания "Пламя", которую на рынке связывают с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами и их партнерами Николаем и Андреем Гончаренко, отмечает "Ъ". Однако представитель Аркадия Ротенберга Андрей Батурин заявил изданию, что бизнесмен и его брат не имеют никакого отношения к строительству "Лотос-Сити".

Издание напоминает, что еще летом 2009 года власти КНР начали вести переговоры с РФ о возможном выделении Пекином $1 млрд на строительство торгового центра, где смогли бы работать китайские бизнесмены, лишившиеся своих торговых точек после сноса Черкизовского рынка. В июне 2009 года в Пекине заявили, что до 70% из 100 тысяч человек, работавших на рынке, были гражданами КНР, а после его закрытия китайские торговцы оставили на территории "Черкизона" товаров на сумму более $5 млрд.