Комиссия закрыла в Якутии один из крупнейших алмазных рудников

Ростехнадзор закрыл из-за несоблюдения требований промышленной безопасности на 30 суток один из крупнейших алмазных рудников "Алросы" - "Мир" в Мирнинском районе Якутии. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

На Мирнинский горно-обогатительный комбинат (ГОК), в состав которого входят подземные рудники "Мир" и "Интернациональный", приходится 12,1% мировой добычи алмазов. Всего "Алроса" добыла в 2011 году 27,7% мировых алмазов.

Внеплановая выездная проверка ГОК прошла с 5 по 7 сентября, в сообщении комиссии Ленского управления Ростехнадзора говорится: "В ходе проверки было выявлено, что работы по строительству дренажного горизонта на отметке 210 метров рудника ведутся со значительным отступлением от существующей проектной документации, отставанием от календарного графика строительства, сооружением непроектных схем водоотлива, ведением работ по ликвидации водопроявлений в панели без проектного обоснования, несоблюдением проектной спецификации устанавливаемого оборудования".

По заявлению ведомства, эти нарушения представляют угрозу жизни и здоровью людей и создают угрозу возникновения аварий.

Сегодня же ведомство обнародовало причину ЧП, произошедшего на руднике "Удачный" 26 августа этого года, когда погибли двое и пострадали четверо человек. Основной причиной аварии стал допуск людей и техники в непроветриваемую шахту. Комиссия установила, что на руднике "Удачный" людей и самоходное горное оборудование допустили в выработку, имеющую нарушения требований правил безопасности, в частности, на руднике отсутствовало проветривание, не был установлен датчик автоматической системы газовой защиты и контроля.