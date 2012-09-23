В Москве митинговали артисты театра имени Гоголя

В воскресенье днем артисты Московского драматического театра имени Гоголя вышли на митинг, в мероприятии приняли участие около ста человек, сообщил представитель пресс-службы столичного главка МВД.

Актеры говорят, что вышли на митинг, протестуя против закрытия театра и произвола чиновников.