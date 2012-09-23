Собчак заплатила за Пономарева из-за идеологических соображений

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что заплатила за депутата Госдумы Ильи Пономарева организационный взнос размером 10 000 руб. для регистрации кандидатом на выборах в Координационный совет оппозиции.



«Платили все: и студенты, и предприниматели, и известные политики, и мало кому известные активисты. И социалисты, и капиталисты… Раз договорились о таком правиле, все его соблюдали…. Пономарев платить не захотел. Типа регистрируйте так и только посмейте отказать», написала Ксения в своем Твиттере. «Честно говоря, я первый раз плачу за мужчину (стриптизер Даниэль из клуба «Красная шапочка» не в счет). Но делаю это с радостью, потому что абсолютно уверена: сейчас крайне важно чтобы в выборах КС принимали участие все, даже включая граждан, чьи взгляды и жизненные приоритеты я, мягко говоря, не разделяю. Сходите, господин Пономарев, в какой-нибудь ресторан и погуляйте на сэкономленное. Устрицы обязательно закажите. Рекомендую «Белон»».

Выборы в Координационный совет, который задуман как легитимный руководящий орган оппозиции, планируется провести 20-21 октября. В КС войдут 45 человек.

Среди зарегистрированных кандидатов - Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Евгения Чирикова, Борис Немцов, Илья Яшин, Гарри Каспаров и другие.



