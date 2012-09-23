Вместе с Игорем Денисовым в дубль «Зенита» переведен Александр Кержаков

Лидеры команды отчислены из основного состава из-за конфликта с главным тренером и руководством клуба. Такую версию излагает Sportbox.ru, ссылаясь на источник близкий к команде.



По информации Sportbox.ru, три игрока «Зенита» - Малафеев, Денисов, Кержаков – крайне недовольны размером зарплаты новичка команды, бразильца Халка. С их точки зрения, они заслуживают зарплаты большей, чем у Халка.

Митрованов: «Зенит» договорился с Малафеевым, но не «оформил отношения».



При этом вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев вел переговоры об изменении условий личного контракта еще до появления в команде Халка.



Видимо, эти проблемы имел в виду Спалетти, когда после матча с «Крыльями Советов» сказал: «Ситуация неспокойна, поскольку кто-то хочет чувствовать себя неспокойно по причине, которая этого недостойна».