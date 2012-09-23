Головной болью для свердловских чиновников стала акция нескольких молодых активистов. Они приперли к зданию правительства мощную колонку, генератор и врубили запись, которая долго еще будет вспоминаться.

- За основу акции мы взяли опыт второй мировой войны, - рассказывает «Комсомолке» Василий Рыбаков, организатор акции. – Во время войны с немцами наши солдаты точно также ставили звукоусиливающую аппаратуру и включали запись: «Немцы, сдавайтесь! Вы обречены».



Рыбаков – сам в прошлом политики и чиновник, знает, на что давить гипнозом. Он работал помощником депутата госдумы, сотрудником приемной Путина и замруководителем «Молодой Гвардии». Своей акцией он хотел заставить чинов работать больше и лучше, а добился обратного эффекта: сеанс гипноза заставил многих сбежать с работы. Многие ушли на больничный, пишет "КП".



Председатель областного правительства Денис Паслер написал заявление в полицию и передал его для немедленного принятия мер.

Через несколько дней гипнотизеров пригласили на беседу в полицию. Видимо, оштрафуют за нарушение общественного порядка. Сам Василий Рыбаков все равно своим «уловом» доволен:



- Мне показали целых пять листов подписей возмущенных чиновников. Значит, они услышали нас!

И долго еще им будет мерещиться голос:

«Я обеспокоен состоянием дорог. Я обеспокоен состоянием дорог. Отдать подряд мошенникам – преступно!»

«Я думаю про народ. Брать взятки нехорошо. Повторите десять раз».

«Я думаю о развитии спорта. Воровать деньги у спортсменов подло».





