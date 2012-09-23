В стране проходит самое массовое спортивное состязание «Кросс Нации». Первыми эстафету в соответствии с традицией и часовым поясом взяли жители Камчатки. Впервые в «Кроссе Нации» бегут люди с ограниченными физическими возможностями.





В марафоне участвуют и профессионалы, и те, кто просто любит побегать для здоровья. Ограничений по возрасту нет. К тому же каждый выбирает для себя дистанцию по силам — 2, 4, 6, 8 или 12 километров.



Впервые в этом году к «Кроссу Нации» присоединились и люди с ограниченными физическими возможностями. Для них дистанцию ограничили 150 метрами. Ожидается, что всего во Всероссийском дне бега примут участие более миллиона человек.



Свой выходной день на беговых дорожках проведут и чиновники, причем чисто символически. Они выйдут на дистанцию в 2014 метров, посвященную грядущим Олимпийским играм в Сочи, сообщает НТВ.





