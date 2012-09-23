Хакер сообщил о взломе нового смартфона Apple iPhone 5

Хакер Грант Пол, известный под псевдонимом chpwn, сообщил о взломе нового смартфона Apple iPhone 5. Это позволяет устанавливать на аппарат приложения, которые не были одобрены Apple.

Инструкцию по взлому новой модели популярного смартфона хакер пока не опубликовал. Однако,после взлома ремонт айфона в Москве можно без проблем сделать и недорого!

В качестве подтверждения взлома Пол разместил в своем Twitter-микроблоге фотографии iPhone 5 с запущенным приложением Cydia. Эта программа используется для доступа к неофициальному интернет-магазину приложений и устанавливается только на взломанные мобильные устройства Apple.



Процедура взлома, именуемая JailBreak, позволяет открыть доступ к файловой системе устройства и устанавливать приложения, полученные не из официального интернет-магазина Apple App Store. В частности, на iPhone после JailBreak можно установить пиратский софт.



В середине 2010 года в американский закон об авторских правах в цифровую эпоху (DMCA - Digital Millennium Copyright Act) были внесены изменения, которые узаконили взлом телефонов, в том числе и iPhone, для установки любого программного обеспечения. Аналогичным образом было легализовано и устранение привязки телефона к сети определенного оператора мобильной связи.







