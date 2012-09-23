Рекорд по нарушениям установлен жителем Новой Усмани (ВИДЕО)

Машину жителя Новой Усмани Владимира в центре видеофиксации ГИБДД эту машину знают, как свою. В общей сложности скорость на ней превышали целых 315 раз – список нарушений занял 23 листа.

«Виноватым себя чувствуете? — Ну отчасти, особенно после разъяснений и убеждений", — говорит Владимир.

Владельцу кроссовера штрафы присылали чуть ли не ежедневно целых три года. Он ни одного не получал и даже удивлялся, что так долго ездит без нарушений. Оказывается, сотни извещений исправно доставляли по его старому адресу. О том, что почтовый ящик забит посланиями, прежнему владельцу квартиры ни ее новые жильцы, ни бывшие соседи не сообщили.



В 2009 году Владимир переехал из Воронежа в Новую Усмань. В дорожную инспекцию о смене прописки не сообщил. Его максимум в день – сразу шесть штрафов, сообщают vesti.ru.

Расплачиваться Владимиру пришлось два дня – столько времени заняла лишь распечатка счетов по его штрафам. Их общая сумма— почти 80 000 рублей. Пенсионер еще и предприниматель, поэтому к таким расходам отнесся философски. Ездить, уверяет, стал медленнее. О том, когда его снимают, водителя теперь предупреждает антирадар.



