В Москве патриарх Кирилл освятит первый легковозводимый храм

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит сегодня чин великого освящения нового храма Усекновения главы Иоанна Предтечи по адресу ул. Ключевая, вл. 18А в районе Братеево на юге столицы.

Это первая церковь, построенная в рамках программы возведения 200 новых храмов Москвы. Начало в 9:30.

Проект РПЦ и правительства Москвы по возведению в столице 200 церковно-приходских комплексов включает в себя как храмы, так и здания для миссионерской и социальной работы. В 2012 году в Москве построят 11 модульных храмов.



