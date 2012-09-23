В Москве патриарх Кирилл освятит первый легковозводимый храм
23 сентября 2012, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит сегодня чин великого освящения нового храма Усекновения главы Иоанна Предтечи по адресу ул. Ключевая, вл. 18А в районе Братеево на юге столицы.
Это первая церковь, построенная в рамках программы возведения 200 новых храмов Москвы. Начало в 9:30.
Проект РПЦ и правительства Москвы по возведению в столице 200 церковно-приходских комплексов включает в себя как храмы, так и здания для миссионерской и социальной работы. В 2012 году в Москве построят 11 модульных храмов.