К Международному дню без автомобиля в субботу власти Москвы приурочили запуск трамвайного маршрута №9 в центре столицы. Он больше века связывал Белорусский вокзал с институтом инженеров транспорта, МИИТом, но потом его отменили.

Это был один из первых трамвайных маршрутов Москвы. На Лесной улице электрические составы заменили конку еще в 1904 году на маршруте от Тверской до Сухаревской. А в 2008 году этот вид транспорта показался ненужным.

Однако было огромное количество обращений жителей, которые требовали настоятельно восстановления трамвайного маршрута именно здесь. И если тысячи людей по трамвайному маршруту добирались до метро "Белорусская", то тот "нулевой" маршрут автобуса, который заменил трамвай, пассажиропоток сформировал в десятки раз меньше. Люди на автобусе не поехали, хотя он ходил по тому же расписанию и тому же маршруту. Трамвай - это символ города.

За время отсутствия маршрута успел исчезнуть разворотный круг у Белорусской: теперь там отель и бизнес-центр. Поэтому пришлось применить новое для Москвы решение: у трамвая, как и у поезда метро, 2 кабины и двери по обеим сторонам. Его не надо разворачивать - просто пустить в обратную сторону.

"Трамвая в центре очень мало на самом деле. Только на бульварном кольце и здесь. Поэтому то, что трамвай вернули именно сюда - это знаковое событие", - пояснил гендиректор "Мосгортранса" Петр Иванов, передает ТВЦ.

В ближайшее время восстановят еще один маршрут в районе Сущевки, а вообще московский трамвай ждут кардинальные перемены. Сейчас городом сформированы новые технические требования для скоростного современного трамвая, который отвечает всем последним достижениям в технике.