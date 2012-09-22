Всемирный День без автомобилей Москва отметила гиперпробками

Москва отметила всемирный День без автомобилей привычными субботними пробками. Несмотря на то, что экологическая акция пришлась на выходной день, москвичи себе не изменили: горожане не готовы отказаться от личной машины в пользу общественного транспорта.



Днем загруженность автодорог оценивалась в 5 баллов, что для субботы не характерно, говорят специалисты. Ярославское шоссе стояло как на выезд из города, так и на въезд. Москва уже в пятый раз принимает участие в этой международной акции, идея проведения которой родилась в Европе в конце прошлого века. Её поддержали десятки стран.