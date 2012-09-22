Стала известна причина смерти знаменитого КВН-щика Григория Малыгина

Капитан знаменитой команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта", выпускник Томского инженерно-строительного института (ТИСИ) Григорий Малыгин умер от остановки сердца. Его смерть не была насильственной.

Об этом в субботу говорится в сообщении на официальном сайте команды.

Максим Аксенов, занимающийся организацией похорон знаменитого КВН-щика, сообщил, что установлена официальная причина смерти Григория Малыгина - остановка сердца, ни о какой насильственной смерти речи не идет. По его словам, лужа крови, о которой сообщила вдова Григория, появилась из-за того, что при падении он ударился лицом, "вытекло немного крови".

Церемония прощания с Григорием Малыгиным состоится в Москве 25 сентября. Она пройдет в морге Городской клинической больницы № 70 по адресу Федеративный проспект, дом 17, с 11:00 до 13:00.

Напомним, Григорий Малыгин - шоумен, актер театра и кино, теле- и радиоведущий, скончался в своей квартире в Москве в ночь на 21 сентября. У знаменитого КВН-щика остались жена Вика и сын-школьник Артур.