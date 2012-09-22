Facebook отключат функцию распознавания лиц

Социальная сеть Facebook приняла решение отключить для пользователей в Европе сервис автоматического распознавания лиц. Руководство компании выразило готовность до 15 октября стереть всю информацию о пользователях, полученную до сих пор при помощи данной функции.

Глава европейского филиала Facebook Ричард Аллан заявил, что социальная сеть по-прежнему убеждена в возможности предлагать этот сервис в Европе на законных основаниях. Социальная сеть Facebook приняла решение отключить для пользователей в Европе сервис автоматического распознавания лиц, сообщает Deutsche Welle.

Он, однако, не сообщил, когда функция автоматического распознавания лиц может быть активирована вновь. Согласно заявлению Facebook, эта опция была запущен для того, чтобы помочь пользователям находить и обозначать друзей на фотографиях.



Специальная программа анализирует снимки и предлагает пользователю различные варианты имен того или иного знакомого. Критики, однако, указывают, что банк с "отпечатками лиц" миллионов людей сопряжен с колоссальным риском злоупотреблений. Поэтому они требовали, чтобы Facebook заручалась у пользователей твердым согласием, прежде чем подключать их к этому сервису, передал "Маяк". Он, однако, не сообщил, когда функция автоматического распознавания лиц может быть активирована вновь. Согласно заявлению Facebook, эта опция была запущен для того, чтобы помочь пользователям находить и обозначать друзей на фотографиях.



Специальная программа анализирует снимки и предлагает пользователю различные варианты имен того или иного знакомого. Критики, однако, указывают, что банк с «отпечатками лиц» миллионов людей сопряжен с колоссальным риском злоупотреблений. Поэтому они требовали, чтобы Facebook заручалась у пользователей твердым согласием, прежде чем подключать их к этому сервису.