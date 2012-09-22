Санкт-Петербург ждет появления 5-миллионного жителя

Пятимиллионный житель Санкт-Петербурга родится 22-23 сентября - такой прогноз сделали в правительстве города на основе статистических данных. Об этом сообщил начальник отдела медпомощи матерям и детям комитета по здравоохранению города Анатолий Симаходский.

"Ежедневно в Петербурге появляются на свет 160-180 детей, и с учетом миграционных и демографических процессов появление пятимиллионного жителя ожидается 22 сентября, в крайнем случае - 23 сентября", - сообщил Симаходский, передал "Маяк".



По его словам, полная информация по всем 14 родильным домам, включая федеральные и частные учреждения, а также из органов статистики и миграционной службы поступит утром в понедельник. После их обработки специалисты смогут точно определить юбилейного малыша. Город на Неве второй раз в своей истории достигнет пятимиллионного рубежа. Первый раз это радостное событие случилось в 1988 году, и сегодня юбилейный гражданин Павел Русаков уже закончил философский факультет петербургского университета и женился.



Правительство Петербурга планирует ряд мероприятий, посвященных рождению пятимиллионного жителя: научные конференции, "круглые столы" по вопросам урбанистики, демографии и охраны детства, конкурс народного голосования "Мой любимый детский врач", концерты и уличные праздники. По согласованию с родителями будущего юбилейного малыша будет произведен выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости и торжественная регистрация новорожденного. Подарки от города получат все малыши, родившиеся в этот памятный день.