В России универсальную карту заменит электронный паспорт через пять лет

Универсальные электронные карты, которые массово начнут выдаваться россиянам с 1 января 2013 года и инвестиции в запуск которых оцениваются более чем в 100 млрд рублей, через три-пять лет выйдут из обращения, на смену им придет электронный паспорт.

Как сообщил вице-президент Сбербанка, временно исполняющий обязанности президента ОАО "Универсальная электронная карта" (УЭК) Алексей Попов, с началом выдачи электронных паспортов в виде пластиковых карт универсальные карты престанут выдаваться.



Попов добавил, что сейчас на базе универсальных электронных карт отрабатываются технологии, которые потом будут использоваться в электронном паспорте гражданина РФ. По его словам, еще много вопросов в реализации технологий на электронных картах, в том числе о совмещении идентификационного приложения и доступа к банковскому счету, механизме получения электронных государственных услуг, защите информации.