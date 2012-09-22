Реконструкция сразу двух парков подошла к финишу на юге Москвы

На юге Москвы сразу в двух соседствующих парках к этим выходным дням завершилась реконструкция Исторический парк у пруда Бекет, разбитый около 120-ти лет назад, и расположенный рядом с ним детский парк радуют ухоженными газонами, клумбами и мощеными дорожками.

На территории зон отдыха появилось несколько детских площадок, тренажеры и теннисные столы. Возле пруда организован прокат лодок и другого спортинвентаря, а зимой там начнет работать каток с искусственным льдом.

"На данной территории существует 2,5 км велодорожек, которые в зимний период будут использоваться как лыжная трасса. Все это освещено, в этом году, столбы освещения стоят", - рассказал зампрефекта Южного административного округа Москвы Владимир Глев, передает ТВЦ