Писатель-сатирик Михаил Задорнов назвал участниц Pussy Riot, осужденных за хулиганство в храме Христа Спасителя, «кромешными дурами». Свое мнение Михаил Николаевич высказал в прямом эфире «Русской службы новостей».



«Глупее обрубленного бульдожьего хвоста. Им надо было навалять всерьез и объяснить, кто они такие. Они большой грех взяли на душу. Но, не мирское дело заниматься душой. Всевышний не нуждается в защите не Басманного суда, ни какого другого. Они сами себе подписали приговор. И попам надо было ответить адекватно: ворваться на панк-тусовку и спеть „Отче наш“ — сказал он.



