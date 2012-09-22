Сегодня Таврический сад в Петербурге приглашает на «Фитнес-фестиваль»

Спортивный праздник фитнеса и танца пройдет с 14 до 18 часов. На открытом воздухе, на трех площадках, пройдет фитнес-марафон для детей и взрослых и конкурс в номинации «Самая спортивная команда».

Победителем будет признана самая большая и дружная команда, которая примет участие во всех мастер-классах и выдержит четырехчасовой марафон. Для специалистов состоится семинар «Детский фитнес» и «Функциональный тренинг». Это практические занятия, направленные на повышение уровня квалификации педагогов и специалистов, работающих в спортивно-оздоровительных учреждениях. Знакомство с наиболее актуальными видами функциональных тренировок, методиками их построения, спецификой работы со специальным оборудованием, предназначенным для данного вида тренинга на групповых и индивидуальных занятиях. Все участники получат сертификат о повышении квалификации.