Депутат Пономарев может на месяц замолчать

Комиссия Государственной Думы по этике на заседании в понедельник, 24 сентября, даст оценку высказываниям депутата - "эсера" Ильи Пономарева и может на месяц лишить его слова.

Председатель Госдумы Сергей Нарышкин поручил дать оценку словам депутата Пономарева, которые он произнес на последнем заседании Госдумы, завершающем весеннюю сессию. Тогда Пономарев сказал: "Я обращаюсь к жуликам и ворам - не голосовать за данный закон". Это случилось при обсуждении поправок, вводящих в уголовное законодательство статью "клевета". Высказывание «эсера» сочли оскорблением лидер партии и фракции ЛДПР Владимир Жириновский, его соратники по партии, а также несколько единороссов. В итоге оскорбленных набралось 40 человек.



