Госдума выступила против введения прав для скутеристов

В Госдуме категорически против введения прав для водителей скутеров. Об этом заявил первый зампред думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков.

Большое количество водителей скутеров - отнюдь не дети, а взрослые люди, пояснил он. Это самый демократичный вид транспорта. И совершенно непонятно, зачем создавать лишние проблемы стольким людям.



парламентарий подчеркнул, что проблема с пострадавшими, особенно несовершеннолетними, в результате ДТП с участием скутеров актуальна, но ее надо решать не путем введения прав. "Потому что 14-летнего подростка "корочка" ни к чему обязывать не будет. Нужно заниматься воспитанием молодежи, вводить соответствующие программы в школах", рассмотреть увеличение штрафов, - полагает он, сообщает ИТАР-ТАСС.



Также Лысаков считает, что введение прав приведет к расцвету бизнеса по продаже прав на скутеры, так как «если брать взрослых людей, из ста один пойдет сдавать на права, остальные их будут покупать".



