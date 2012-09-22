"Мерседесы", обслуживавшие саммит АТЭС, никуда не пропадали

Автомобили "Мерседес", "пропавшие" после саммита АТЭС во Владивостоке, никуда не пропадали и находятся на территории Дальневосточного федерального университета. Пропажу машин опровергли в компании Mersedes и в оргкомитете.

В ЗАО "Мерседес-Бенц Рус" рассказали, что предоставили машины не только для обслуживания саммита АТЭС, но и для использования во время других мероприятий. Автомобили должны быть возвращены "Мерседес-Бенц Рус" до конца 2012 года. О том, что информация о пропаже машин не соответствует действительности, также заявили в оргкомитете саммита. Глава приморского Департамента промышленности и транспорта Алексей Ширшов мог не обладать информацией о местонахождении машин, так как договоренности заключались на федеральном уровне, сообщает gazeta.ru.

Ранее СМИ сообщали, что в департаменте промышленности и транспорта Приморья не смогли ответить, куда делись автомобили.



