Facebook отключает сервис распознавания лиц

Facebook приняла решение отключить для пользователей в Европе сервис автоматического распознавания лиц. Руководство компании выразило готовность до 15 октября стереть всю информацию о пользователях, полученную при помощи данной функции.



Глава европейского филиала Facebook Ричард Аллан заявил, что социальная сеть по-прежнему убеждена в возможности предлагать этот сервис в Европе на законных основаниях, сообщает gazeta.ru. Когда функция автоматического распознавания лиц может быть активирована вновь - неясно.



Эта опция была запущена для того, чтобы помочь пользователям находить и обозначать друзей на фотографиях.

Специальная программа анализирует снимки и предлагает пользователю различные варианты имен того или иного знакомого. Критики, однако, указывают, что банк с «отпечатками лиц» миллионов людей сопряжен с колоссальным риском злоупотреблений. Поэтому они требовали, чтобы Facebook заручалась у пользователей твердым согласием, прежде чем подключать их к этому сервису.



