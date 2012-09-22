В Москве из-за митингов будет ограничено движение транспорта

Движение транспорта в центре Москвы в субботу будет ограничено из-за шествия и митингов. Полиция обратилась ко всем водителям с просьбой быть внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Движение «Суть времени» совместно с Ассоциацией родительских комитетов и сообществ (АРКС) проводит шествие и митинг против вводимой сегодня в России ювенальной юстиции.

С 14.00 и до окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта по Бродникову переулку, улице Малая Якиманка, Якиманской и Крымской набережным. Движение по улице Большая Якиманка будет ограничено на время прохождения колонны. После окончания шествия состоится митинг. Время начала митинга - 16.00. Место проведения - вход на территорию Центрального дома художника (Крымский вал, 10).

Митинг против жилищно-коммунального террора в 12.00 на площади Революции проведет КПРФ. В согласованной с мэрией Москвы заявке указано 5000 участников этой акции.



В 15:00 сторонники научно-технического прогресса выйдут на Площадь Революции в центре Москвы на третий в мире и второй в России митинг за радикальное продление жизни. Организатор митинга – общественная организация «Российское трансгуманистическое движение». Митинг согласован с московскими властями.







