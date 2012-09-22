В Крыму иностранных наблюдателей не пустили на заседание избиркома

Международная организация по наблюдению за выборами CIS-EMO приступила к мониторингу электорального процесса на Украине 20 сентября. В адрес наблюдателей уже поступают письма о выявленных нарушениях.

Так, сообщается что в Крыму на очередное заседание избирательной комиссии по округу № 7 не были допущены международные наблюдатели от организации ENEMO. По сведениям гражданской сети "Опора", причиной стал конфликт между ними и членом ОИК Андреем Таришевым, представителем Партии регионов.



Ряд наблюдателей отмечает, что представители Партии регионов весьма часто применяют административный ресурс. Отмечается, что кандидаты эксплуатируют административные и общественные здания, общественный транспорт, в том числе станции метро и остановки для проведения агитации. Такие нарушения также касаются Коммунистической партии Украины, которая разместила рекламу в метро, сообщает информационный департамент CIS-EMO.