Объявлено вознаграждение за информацию о пропавшей Даше Поповой, ВИДЕО

Отчим пропавшей в Ростове-на-Дону Дарьи Поповой заявил, что готов заплатить вознаграждение за достоверную информацию о местонахождении девочки. Аршак Текнеджян сказал: "Я объявил награду за подтвержденную информацию о том, где находится Даша. Денежное вознаграждение составляет 300 тысяч рублей", передают Вести.

Напомним, 19 сентября 8-летняя Дарья Попова возвращалась из школы. После того, как она позвонила по домофону родителям и сказала, что поднимается, больше ее никто не видел.

К поискам ребенка привлечены сотрудники областного ГУ МВД, регионального управления СКР, а также добровольцы.

По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".