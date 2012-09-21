Теперь за разглашение гостайны накажут жестче. В пятницу Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное получение засекреченных сведений, даже когда это не является шпионажем или госизменой.

В Уголовный кодекс России предлагается ввести новую статью 283.1 (незаконное получение сведений, составляющих гостайну).

Согласно поправкам, получение сведений, составляющих гостайну, путем похищения, обмана, подкупа, шантажа, принуждения либо угрозы применения насилия предлагается наказывать штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Также предлагается расширить число тех, в интересах кого может быть совершена государственная измена. К таковым добавят международные организации. Это связано с тем, что их "активно используют в качестве прикрытия, и они самостоятельно ведут разведывательную деятельность", сказал, представляя законопроект в парламенте, замдиректора ФСБ статс-секретарь Юрий Горбунов, передают интернет-СМИ.