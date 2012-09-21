Муж Надежды Толоконниковой съездил в США и попросил авторов "закона Магнитского" ввести санкции против чиновников, которые причастны к осуждению участниц группы Pussy Riot на два года тюрьмы, отмечает Associated Press.

Таким образом родственники группы надеются добиться освобождения из тюрьмы исполнительниц панк-молебна. Петр Верзилов, супруг Надежды Толоконниковой, предложил американским юристам, разрабатывающим этот закон, добавить в "список Магнитского" тех госслужащих, которые имели отношения к заключению в тюрьму девушек из Pussy Riot. По его мнению, только это может заставить власти выпустить его жену и ее подруг, он сказал: "Они (чиновники) ужасно боятся, что не смогут воспользоваться своими счетами".

Петр Верзилов и раньше успешно привлекал внимание мировых знаменитостей к истории Pussy Riot. В частности, он рассказывал в интервью телеканалу "Дождь", как ему удалось убедить поп-диву Мадонну выступить за Pussy Riot.