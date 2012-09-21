МВД обещает повысить максимальную скорость на некоторых трассах

В пятницу на заседании общественного совета при МВД России глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что максимальная скорость на отдельных участках некоторых трасс вскоре будет увеличена.

Владимир Колокольцев сказал: "На части территорий и автострадах скоростной режим будет повышаться. Конечно, это будет делаться с учетом дорожного покрытия и других факторов".

По его словам, нарушение скорости на данных участках будут фиксировать видеокамеры, а не инспекторы ДПС, "основной упор будет сделан на стационарные технические средства фото- и видеофиксации, сделаем так, чтобы человеческий фактор был минимальным".

Глава МВД подчеркнул, что для исполнения этого будут внесены все необходимые изменения в нормативно-правовую базу.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что максимально разрешенная скорость некоторых федеральных трасс может быть увеличена с 90 км/ч до 120 и 130 км/ч.

На заседании глава МВД также привел некоторые данные о ситуации на дорогах. По его словам, в последнее время ситуация на дорогах осложнилась, "только за один день у нас в стране в ДТП гибнут около 100 человек, порядка 800 получают ранения. За первое полугодие мы видим рост по всем основным показателям: по числу автоаварий, по погибшим, по раненым. Это, безусловно, требует от нас серьезной реакции, поиска новых подходов и решений".