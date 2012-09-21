В России предложили создать систему электронной идентификации гражданина

В пятницу в ходе дискуссии "Открытый регион" на форуме "Сочи-2012" глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России необходимо создать систему электронной идентификации гражданина.

Дмитрий Медведев сказал: "Нам критически важно создать универсальную, электронную систему идентификации гражданина страны, начиная от соответствующей карты, которая будет не просто содержать в себе набор экономических возможностей. Эта карта должна идентифицировать человека, потому что у нас страна бюрократическая, у нас очень много бюрократических процедур". По словам премьера, универсальная электронная карта должна содержать и другие возможности.

Организовать более подробное обсуждение этого вопроса премьер поручил министру по взаимодействию с Открытым правительством Михаилу Абызову.