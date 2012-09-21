В Москве скончался капитан команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта", выпускник Томского инженерно-строительного института (ТИСИ) Григорий Малыгин, ему было 42 года. Об этом в пятницу сообщил Вячеслав Гуливицкий, участник команды.

Известно, что тело Григория сегодня около 15.00 обнаружила жена в их собственной квартире.

Она рассказала: "Чтобы попасть в квартиру, мне пришлось вызывать сотрудников МЧС, потому что дверь была заперта изнутри. Когда мы взломали дверь и смогли зайти, то обнаружили Гришу, который лежал в крови", - цитирует Викторию Малыгину издание "КП".

Причина смерти Григория Малыгина пока неизвестна, ее установят судмедэксперты. Предположительно, с известным КВН-щиком, возглавлявшим свою команду с 1996 года, мог произойти несчастный случай.