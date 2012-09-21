У певца Стаса Михайлова сегодня родилась дочь

У Стаса Михайлова, известного российского певца и любимца российских женщин, 21 сентября в одной из частных клиник Москвы родилась дочь. Малышку назвали Марией, так как она родилась в святой православный праздник - в день Рождества Пресвятой Богородицы.

Это уже его четвертый ребенок и вторая дочь от его последней жены Инны Канчельскис. В семье Стаса и Инны на двоих - шестеро детей. От предыдущих жён у певца растут сын Никита и дочь Даша, у Инны также есть дети от первого брака — дочь Ева и сын Андрей, в 2009 году у супругов родилась общая дочь Иванна, сообщают Вести.

Ранее СМИ сообщали, что к рождению Марии певец купил виллу в Вероне - городе, где разворачивались шекспировские страсти "Ромео и Джульетты".