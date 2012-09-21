Роспотребнадзор запретил ввозить крепкий алкоголь из Чехии

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил в пятницу, что ведомство запретило ввоз в Россию крепкого алкоголя из Чехии после случаев отравлений в этой стране.

Геннадий Онищенко пояснил, что "запретили ввоз из Чехии с сегодняшнего дня, из Польши - пока нет. Поскольку Чехия сегодня ввела запрет на поставку (алкоголя) в страны Евросоюза, то, зная горький опыт, который черпается из особенностей введения нашего бизнеса, мы предполагаем, что запрет на поставку в другие страны из Чехии закончится тем, что вся эта потенциально-опасная продукция может прийти на российский рынок".

По его словам, запрет на поставку крепкого алкоголя из Чехии может быть снят, когда в этой стране перестанут фиксироваться случаи отравлений, а Евросоюз предоставит отчет, в котором была бы дана объективная картина происходящего.

Напомним, за последние две недели в Чехии скончались уже 23 человека от отравления нелегальным алкоголем, содержащим метиловый спирт, более 30 человек госпитализированы.