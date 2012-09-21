200 автомобилей Mercedes, которые обслуживали гостей АТЭС, исчезли

200 автомобилей Mercedes, которые обслуживали гостей саммита АТЭС во Владивостоке, возможно, пропали. В департаменте промышленности и транспорта Приморья не смогли ответить, куда делись автомобили, сообщает сайт Prima Media.

На сайте также отмечается, что последний раз автомобили видели на парковке возле кампуса ДВФУ на острове Русский на следующий день после окончания саммита АТЭС.

Исполняющий обязанности директора департамента промышленности и транспорта Алексей Ширшов пояснил, что "автомобили Mercedes обслуживали мероприятия саммита АТЭС в рамках личных договоренностей ЗАО "Мерседес-Рус" с организаторами мероприятий по транспортному обслуживанию саммита. Комментарии о дальнейшей судьбе использования этих автомобилей департамент промышленности и транспорта дать не может ввиду отсутствия информации".

Прояснить ситуацию по данному вопросу у представителей ЗАО "Мерседес-Рус" (Москва) также не получилось из-за разницы во времени, сообщается на сайте Prima Media .