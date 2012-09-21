22 сентября в Москве состоится Всемирный день без автомобиля. По данным опросов, международный день без автомобиля поддержит почти треть российских автовладельцев из всех регионов страны, сообщает портал Superjob.ru.

По данным портала, сегодня от использования автомобиля на один день готовы отказаться 31% российских автовладельцев: 34% мужчин и 26% женщин. Наименьшую привязанность к своим машинам показали москвичи: отказаться на день от машины готовы 36% жителей столицы против 29% в среднем по стране.

В пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг сообщили, что 22 сентября в столице можно будет воспользоваться услугами столичного наземного общественного транспорта по льготной цене — 13 рублей, но при условии приобретения билета в пунктах реализации. В рамках акции запланирована продажа 140 тысяч проездных билетов.

К акции Всемирного день без автомобиля присоединятся и коммерческие перевозчики, обслуживающие регулярные городские автобусные маршруты.

Впервые День без автомобиля был проведен ао Франции в 1998 году. А к 2001 году движение стало международным, акция стала проходить в 35 странах мира.

В Москве праздник впервые отметили в 2008 году, затем к международному дню без автомобиля присоединились Санкт-Петербург, Тула, Тверь, Тамбов, Курск, Волгодонск, Казань, Самара, Челябинск, Нижний Новгород, Уфа, Йошкар-Ола, Кемерово.