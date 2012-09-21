Для жителей Мурманской и Архангельской областей Норвегия упрощает визовый режим
21 сентября 2012, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]
В пресс-службе Генерального консульства Норвегии в Мурманске сообщили, что для жителей Мурманской и Архангельской областей будет упрощена процедура выдачи виз, многократную визу можно уже получить при первой поездке в Норвегию.
Также по новым правилам при первом обращении можно будет получить визу сроком на год, что было ранее невозможно.
Глава норвежского МИДа Йонас Гар Стере заявил, что "правительство видит норвежско-российскую границу мостом для сотрудничества между нашими двумя народами. В связи с этим в настоящее время мы упрощаем процесс оформления норвежской визы для российских граждан".