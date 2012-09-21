В пятницу компания ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) предупреждает, что временно приостанавливает продажу билетов на все поезда дальнего следования, которые отправятся в путь с российских вокзалов с 26 октября.

В сообщении РЖД, опубликованном на сайте компании, сообщается, что "в связи с тем, что Государственной думой рассматривается законопроект о переходе России на "зимнее" время с 28 октября 2012 года, ОАО "РЖД" вынуждено временно закрыть продажу проездных документов на поезда дальнего следования отправлением с 26 октября текущего года. Данное решение было принято из-за возможной необходимости корректировки расписаний и графиков движения всех типов поездов – поездов дальнего следования и пригородных поездов, а также грузовых поездов".

Напомним, накануне глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников внес в Госдуму законопроект о переходе страны на зимнее время, отменив сезонный перевод стрелок после очередного перехода на зимнее время в октябре этого года.