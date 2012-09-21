Собравшиеся в Алуште барды высказались о свободе слова в России (ВИДЕО)

Российские барды, собравшиеся на фестиваль в Алуште, высказали свое мнение по поводу ситуации со свободой слова в стране Владимира ПУТИНА.

Леонид СЕРГЕЕВ на вопрос «Барды едут петь в Крым по причине отсутствия свободы слова в России?» ответил коротко и ясно: «Да».

Татьяна ВИЗБОР высказалась по тому же поводу в том смысле, что для бардов преград с высказыванием не может быть вообще, так как они всегда могут перейти на эзопов язык. Однако и она отметила, что такие же неглупые люди, как и те, что сейчас во власти, в свое время устраивали гонения на ее отца – Юрия ВИЗБОРА – за строки «зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а так же в области балета мы впереди планеты всей». Причину «закручивания гаек» Татьяна ВИЗБОР расценивает, как необходимость «запугать немного, закошмарить».

Юлий КИМ сказал, что «чирикать еще дают», а самым гонимым бардом в России назвал Юрия ШЕВЧУКА. Особо Юлий КИМ выразил озабоченность, что в России растет количество политзаключенных, увеличению которых способствует по его словам «эта подлая современная Дума». Знаменитый бард заверил "АН-Крым" , что сделает все, что в его силах, чтобы ей противостоять - «либо подпишу письмо, либо что-нибудь сочиню» - сказал он.