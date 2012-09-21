Бату Хасиков проверил физическую подготовку звезд

Недавно на спортивной площадке Российского Университета Дружбы Народов Бату Хасиков предложил всем желающим испытать лучший вид функционального тренинга Reebok CrossFit.

Гостями мероприятия стали звезды спорта и шоу-бизнеса, дети из РДКБ и просто поклонники здорового образа жизни, которые продемонстрировали студентам важность хорошей физической подготовки и активного образа жизни, приняв участие в соревнованиях по популярному сегодня виду функционального тренинга ReebokCrossFit.

После официального открытия участники распределились на команды: команда «FIGHT NIGHTS», команда «Reebok», команда «FinessHolding» и команда «РУДН». В рамках мероприятия состоялось соревнование по одному из наиболее популярных сегодня видов функционального тренинга – ReebokCrossFit.

Участники состязались в силе и выносливости, стремясь за отведенное время выполнить максимальное количество повторов определенных упражнений. По правилам, в турнире побеждала та команда, которая первой прошла все испытания. Причем, на финише должна оказать вся команда целиком – индивидуальные успехи не засчитывались. Командам были предложены различные испытания: от бега с мешками и «блинами» до коллективных подтягиваний и гребли.

Самой сильной оказалась команда «Фитнес Холдинг», которая быстрее всех справилась с испытаниями, а вот ребята из РУДН на протяжении всей гонки сильно отставали, но, несмотря на свои маленькие неудачи, бежали дальше и сумели достойно закончить испытания, вписавшись в традиционные 20 минут. Все участники соревновательной тренировки получили комплект экипировки, а также специальные призы от Reebok.

Далее состоялся футбольный турнир, в котором звезды не только участвовали, но и комментировали его. Победу в нелегком турнире одержала команда РУДН. Примечательно, что данное мероприятие поддержали не только присутствием, но и участием Сергей Харитонов, Али Багаутинов, Сангаджи Тарбаев, VJ Азия, Владимир Минеев, Дмитрий Носов, Юлия Березикова, Камил Гаджиев, MC BlackmaNN, Митя Хрусталев и Елена Борщева (Comedy Woman), Мурад Мачаев, Stuff и группа «КаNИкулы», MC Батишта и многие другие. В перерывах гостей ждал концерт и розыгрыш призов от организаторов.

А в самом конце участники 6-ти часового праздника спорта посетили Российскую детскую клиническую больницу с подарками для детей.