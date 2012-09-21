В Москве возбуждено уголовное дело в отношении врача-педиатра

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении участкового врача- педиатра детской городской поликлиники № 1 Дианы Муртазалиевой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ - халатность.

По данным следствия, 26 июля Муртазалиева получила вызов на дом к больному недоношенному новорожденному ребенку, после чего, в нарушение установленных стандартов оказания медицинской помощи детскому населению, приняла решение не посещать больного в день вызова.

В результате острой инфекции через несколько часов ребенок скончался, проведенная экспертиза показала, что при адекватной оценке состояния ребенка и своевременной госпитализации смерть месячного мальчика возможно было предотвратить.