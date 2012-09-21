В сходе оползня на трассе, построенной во Владивостоке к саммиту АТЭС, виновен тайфун "Санба", а точнее обильные осадки, принесенные циклоном. К такому предварительному выводу пришли специалисты следственного управления СКР по Приморскому краю.

Связано ли происшедшее с нарушением технологий при строительстве объекта, отступлением от проекта или иными причинами, следователям еще предстоит выяснить. Об этм сообдила пресс-служба приморского СУ СКРа.



"АН" писали, что 18 сентября после тайфуна "Санба" на трассу "Де-Фриз -Патрокл" сошли два оползня. Дорожное полотно повреждено не было. Спустя 2 дня, когда грунт убрали, дорогу открыли. 16 сентября на эту же трассу сошел еще один оползень. Накануне движение по магистрали было полностью восстановлено