В Москве открылась XII Международная конференция столичных профцентров

В Москве походит XII Международная конференция столичных профцентров Европы, открытие которой состоялось в четверг. Представители европейских профсоюзов встретились, чтобы обсудить проблемы трудящихся в столицах.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития - Леонид Печатников - рассказал участникам конференции о том, что в нашем мегаполисе один из самых низких уровней безработицы, передал ТВЦ. Официально - это всего лишь полпроцента трудоспособного населения. Особую привлекательность региону добавляет и недавнее расширение границ города.

"Вместе с трудностями, которые, безусловно, лежат на этом пути, мы, тем не менее, понимаем и то, что вот эти новые территории они создают и новые возможности, в том числе и для развития новых рабочих мест. И мы будем стараться использовать этот шанс для того, чтобы усиливать и обогащать то социальное партнерство, которое есть у власти города с бизнесом и профсоюзами", - разъяслил заммэра по вопросам соцразвития Москвы Леонид Печатников.