Иерусалим и Москва начинают работать над совместными проектами

Мэр Иерусалима Нир Баркат видит немалые перспективы для развития отношений его города с Москвой. Об этом сам Баркат рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с Сергеем Собяниным в российской столице.

Баркат сообщил, что они с московским градоначальником обсудили практически весь круг возможных контактов. Речь, прежде всего, шла о туризме, культуре и медицине, а также об обеспечении безопасности в городах, проблемах транспорта и благоустройства.

Продуктивность переговоров подтверждает то, что уже скоро по намеченным направлениям начнут действовать совместные рабочие группы.