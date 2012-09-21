Сегодня Георгий Полтавченко посетит Великий Новгород

Он примет участие в торжествах, посвященных 1150-летию зарождения российской государственности.

От перрона Московского вокзала в Великий Новгород отправился специальный «Поезд российской государственности». Так называется и молодежная акция, посвященная знаменательной исторической дате, сообщает пресс-служба Смольного. В поезде губернатор познакомится с работой интерактивных площадок, где будут представлены все направления городской молодежной политики.

В программе юбилейных торжеств: Божественная литургия в Софийском соборе, крестный ход из Софийского собора к памятнику «Тысячелетие России» и молебен у памятника, открытие IV фестиваля исторической реконструкции «Господин Великий Новгород». В числе праздничных мероприятий – Церемониальный развод Президентского кавалерийского почетного эскорта. Перед новгородцами и гостями праздника выступит Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича под управлением Александра Дмитриева.