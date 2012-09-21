Медведев утвердил концепцию развитии судебной системы до 2020 г.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию федеральной целевой программы о развитии судебной системы в 2013-2020 годах, говорится в сообщении на сайте правительства РФ в пятницу.

"Программа направлена на обеспечение преемственности при реализации мероприятий, по развитию судебной системы, повышение эффективности исполнения судебных решений, начало которым было положено федеральными целевыми программами "Развитие судебной системы России" на 2002-2006 годы и "Развитие судебной системы России" на 2007-2012 годы, и улучшение качества осуществления судебных экспертиз", - говорится в сообщении пресс-служба правительства России.

Предельный объем финансирования ФЦП установлен в размере 90,6 миллиарда рублей.