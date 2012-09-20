В Минфине успокоили: пенсии в России снижаться не будут

Министр финансов РФ Антон Силуанов в четверг на брифинге сообщил журналистам, что концепция пенсионной реформы не предусматривает снижение уровня пенсий в России. По его словам, пенсии в России будут только повышаться.

Антон Силуанов сказал, что "снижения уровня пенсий, в любом случае, какие бы ни были решения приняты (о пенсионной реформе), происходить не будет. Будет только их увеличение".

Министр пояснил, что "в нынешнем правовом поле количество пенсионеров будет расти и через некоторое время может сравняться с числом работающих. Но нигде не говорится о том, что правительство предлагает снижать пенсии. Вопрос только в том, как двигаться дальше по сбалансированности пенсионной системы. Это же неправильно, когда почти 10% федерального бюджета идет на закрытие дефицита Пенсионного фонда. Мы отвлекаем деньги от инфраструктурных проектов, от важных других мероприятий".