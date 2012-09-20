Совет Федерации предлагает не спешить с переходом на зимнее время

Члены Совета Федерации призвали не торопиться с принятием закона о переходе на постоянное зимнее время. Напомним, переход на зимнее и летнее время был отменен летом 2011 года.



Законопроект о переходе на постоянное зимнее время (на час опережает астрономическое) в четверг в Государственную Думу внес депутат от ЛДПР Сергей Калашников. Свое мнение озвучил замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров, передает РИА Новости. "На мой взгляд, для населения частая смена поясного времени и правил сезонного перевода часов достаточно болезненна", - заявил сенатор.