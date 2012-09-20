Негосударственные вузы - большая проблема для Минобрнауки

Заместитель министра образования и науки Александр Климов считает, что негосударственные ВУЗы в России - это одна большая проблема. Такое мнение Климов высказал, выступая на заседании совета Ассоциации ведущих университетов России.



По словам замминистра, Минобрнауки приняло решение в ближайшее время провести мониторинг качества работы негосударственных вузов. Речь идет о тех заведениях, которые претендуют на получение в следующем году бюджетных мест, передает РБК. При этом он задался вопросом, как можно регулировать те вузы, которые не хотят готовить студентов за счет бюджета. "При всем желании за 12 тыс. руб. в год научить никого и ничему даже в субъектах РФ невозможно", - подчеркнул чиновник Министерства образования.



