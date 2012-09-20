Подписан Указ о новом составе Совета по культуре и искусству

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал Указ о новом составе Совета по культуре и искусству. Старый состав президентского Совета был утвержден 21 июля 2011 года Дмитрием Медведевым и теперь считается утратившим силу.

В Совет вошли новые члены, среди них: председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин, балерина Большого театра Светлана Захарова, художественный руководитель театра "Et Cetera" и доверенное лицо Путина Александр Калягин, координатор "Архнадзора" Константин Михайлов, сообщает официальный сайт президента РФ.

Из Совета исключили: певицу Ларису Долину и музыканта Андрея Макаревича.

Напомним, президентский Совет по культуре и искусству был создан в 1996 году. Это - консультативный орган при Президенте Российской Федерации, созданный для информирования главы государства о положении дел в сфере культуры и искусства. Совет обеспечивает взаимодействия с творческими объединениями, организациями культуры и искусства, представителями творческой интеллигенции, а также вырабатывает предложения по актуальным вопросам государственной политики в области культуры и искусства.